BM’den Bosna uyarısı

BM Raportörü Fabian Salvioli, Bosna Hersek’te nefret söylemleri, soykırımın inkar edilmesi ve savaş suçlarının yüceltilmesi konularındaki endişelerini dile getirdi.

Adaletin teşviki, tazminatlar ve suçların tekrarlanmamasının sağlanması konularında uzman olan BM Raportörü Salvioli, Bosna Hersek’e yaptığı 8 günlük resmî ziyaretin sonunda değerlendirmelerde bulundu. “Son yıllarda siyasi amaçlar için kullanılan nefret dili, savaş suçlularının yüceltilmesi, ulusal bölünme söylemleri ve bunların yanı sıra insanlığa karşı işlenen suçların inkar edilmesi, toplumsal bütünlüğe zarar vermekte ve kutuplaşmalara sebep olmaktadır.” diyen Salvioli, Bosna Hersek hükümetini insan hakları temelli bir yaklaşımla kutuplaşmayı ve nefret söylemlerini engellemeye çağırdı. Ziyareti kapmasında Eylül 2022’de Cenevre’de BM İnsan Hakları Konseyine sunulacak raporun ön gözlemlerini ve tavsiyelerinin sunumunu yapan Salvioli, “uluslararası toplumun desteğiyle, Bosna Hersek kurumlarının yeniden inşa edilmesi, kayıp kişilerin bulunması ve özellikle de savaş suçlarının soruşturulması çabalarını memnuniyetle karşıladığını” belirtti. AA

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