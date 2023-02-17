BM’den depremzedeler için 1 milyar dolar yardım çağrısı

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES, 5,2 MİLYON KİŞİYE YARDIM KONUSUNDA KATKI SAĞLANACAĞINI SÖYLEDİ.

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye’deki depremzedeler için 1 milyar dolar insani yardım çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, asrın en büyük depreminden etkilenen Türk halkı için insani yardım çağrısı yaptı.

Fonlamanın üç aylık süreye yayılacağını ve yardım örgütlerinin hükümet tarafından yürütülen çalışmalara katkısını hızlandırmayı hedeflediğini belirten Guterres, özellikle gıda, güvenlik, eğitim, su ve barınma alanlarında 5,2 milyon kişiye yardım konusunda katkı sağlanacağını belirtti. Guterres, “Türkiye dünyadaki en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke ve Suriyeli komşularına karşı yıllardır büyük cömertlik yapıyor.” ifadesini kullandı.