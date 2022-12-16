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BM'den dünyaya çağrı: Lübnan'daki Suriyelilerin yüzde 90'ı insani yardıma muhtaç

16 Aralık 2022, Cuma 19:00
Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin yüzde 90'ının, ülkenin on yıllardır tanık olduğu en kötü ekonomik krizin gölgesinde hayatta kalabilmek için insani yardıma ihtiyaç duyduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), BM Dünya Gıda Programı (WFP) ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan ortak açıklamada, Lübnan'daki ihtiyaç sahibi ailelere destek ve koruma sağlamaya devam edilmesi çağrısında bulunuldu.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin yıl boyunca yaşadıkları zayıf durumun değerlendirmesine de yer verilen açıklamada, "Suriyelilerin yaşam koşullarında keskin ve sürekli bir kötüleşme yaşanıyor. Çoğu için temel ihtiyaçlar bile ulaşılamaz durumda." denildi.

Açıklamada, Suriyeli mültecilerin yüzde 90'ının hayatta kalabilmek için insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Ailelerin çoğu borçlu

Mülteci ailelerin çoğunun gıda için borç para aldığı, ailelerin büyük çoğunluğunun borç biriktirdiği kaydedilen açıklamada, ailelerin yaklaşık yüzde 87'sinin gıdayı ana önceliği olarak değerlendirdiği, bunu barınma, konut ve sağlık hizmetinin takip ettiği ifade edildi.

2022'de 6 ila 14 yaş arasındaki Suriyeli mülteci çocukların yalnızca yüzde 60'ının okula düzenli olarak devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, ortaöğretim düzeyindeki daha büyük çocuklarda okula katılım oranının yüzde 8'in altına düştüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca çocukların sadece yüzde 11'inin günde en az sayıda öğün ve besin grubu yiyebildiği belirtilirken, çocukların beslenmesinin risk altında olduğu anlatıldı.

BM kurumlarının ortak açıklamasında her 10 Suriyeli mülteci çocuktan 6'sının şiddet içeren disiplin yöntemlerine maruz kaldığına işaret edildi.

"Gıda güvenliği seviyeleri çok endişe verici"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lübnan'daki Dünya Gıda Programı Temsilcisi ve Ülke Direktörü Abdullah el-Verdat, "Lübnan'daki mülteciler arasındaki gıda güvenliği seviyeleri çok endişe verici." ifadelerini kullandı.

Verdat, "bağışçıların desteğiyle Dünya Gıda Programı'nın ülkedeki her üç kişiden sadece birini destekleyebildiğini" söyledi.

BMMYK Lübnan Temsilcisi Ayaki Ito ise Haziran 2020'den bu yana temel malzeme ve hizmet fiyatlarının yüzde 700'den fazla artmasına rağmen, Lübnan'daki ailelerin hala daha az kazandığını ve temel ihtiyaçları için daha fazla ödemek zorunda kaldığını ifade etti.

Resmi rakamlara göre Lübnan'da ikamet eden Suriyeli mültecilerin sayısı yaklaşık 1.5 milyonu buluyor.

AA

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