BM'den dünyaya çağrı: Sudan’da şiddetli çatışmalar sürüyor, komşu ülkeler baskı altında!

BM, Sudan’da iki askeri güç arasındaki çatışmalar sonucu insanların güvenlik için komşu ülkelere kaçtığını, bunun da söz konusu ülkeler üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, uluslararası toplumdan mali destek çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ateşkes görüşmelerine rağmen ülkenin birçok yerinde çatışmanın devam ettiğini kaydetti.

Çatışmaların maliyetini sivil halkın ödediğini ifade eden Dujarric, "İnsanların güvenlik için komşu ülkelere akın ettiğini görüyoruz. Çad, Mısır ve Güney Sudan ile başka ülkelere kaçıyorlar. Eli tetikte olanların tetiği bırakarak anlamlı siyasi görüşmelere başlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, çatışmalar nedeniyle Çad'a yaklaşık 80 bin kişinin geçiş yaptığını, Çad'ın öncesinde yaklaşık 1 milyon yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Bölgede yağmurlu dönem başlamadan insanların daha hızlı hareket etmeye çalışacağına işaret eden Dujarric, "Çad hükümeti ve BM, uluslararası ortaklardan daha fazla mali yardım talep ediyor." dedi.

Dujarric, BM'nin farklı örgütlerinin ülkede yardım sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

822 sivil öldü

Sudan Doktorlar Komitesi, başkent Hartum, El Ubeyd ve Batı Darfur eyaletindeki El Cuneyne kentindeki ölümler de dahil şu ana kadar 822 sivilin öldüğünü, 3 bin 215 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 15 Nisan'dan bu yana ülke içinde 736 bin 200 kişi yerinden olurken, yaklaşık 200 bin kişi komşu ülkelere sığındı.

Evini terk edenlerin 450 binini çocuklar oluştururken, komşularındaki istikrarsızlık sonrası daha önce Sudan'a sığınan on binlerce kişi ülkesine döndü.

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Sudan’da şiddetli çatışmalar sürüyor

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başkent ve çevresindeki kentlerde şiddetli çatışmalar sürüyor.

Sudan’da iki askeri güç arasındaki çatışmalar, 32. günde de devam etti.

Ordu, başkent Hartum ile komşuları Bahri ve Umdurman’daki HDK noktalarını sabah saatlerinde jetlerle vurdu.

Hava bombardımanı sonrasında söz konusu kentlerde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Hartum’un güneyi ve doğusundaki bazı mahallelerde top atışları duyuldu.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.