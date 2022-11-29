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29 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

BM’den dünyaya Gazze eleştirisi

29 Kasım 2022, Salı 17:29
BM Özel Raportörü: “Uluslararası toplum (Gazze ablukasına karşı) tutumunu fiiliyata dökmüyor” dedi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Filistin topraklarındaki insan hakları konusunda özel raportörü Francesca Albanese, uluslararası toplumun İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 16 yıldır devam eden ablukasını yasa dışı olarak gördüğü ancak bunu “fiiliyata dökmediğini” söyledi. Gazze Şeridi’ndeki bir konferansa Zoom üzerinden katılan Albanese, İsrail’in bölgeye yönelik 16 yıldır devam eden ablukasını kınadı. Ablukayı askeri işgalin bir parçası olarak nitelendiren Albanese, “Gazze sakinleri ablukanın zorluklarına tahammül etmek zorunda kalıyor. Ablukayı yasa dışı olarak kabul eden uluslararası toplum ise tutumunu fiiliyata dökmüyor.” dedi. Gazze Şeridi’nin izole edildiği ve bunun da işgalci sömürge rejimlerinin başvurdukları alışık bir yöntem olduğuna işaret eden Albanese, Filistinli gruplara da iç siyasi meselelerini kendi aralarında hızlıca çözmeleri çağrısında bulundu. 

İnsanî felaket

Filistinlilere, kendi aralarında uzlaşı meselesinde ilerleme kaydetmemeleri halinde bedelini ödemek zorunda kalacakları, uyarısında bulunan Albanese, Filistin-İsrail çekişmesinin siyasi çözüm sürecini ise “dikenli” olarak nitelendirdi. Hamas’ın Siyasi ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Basim Naim da İsrail ablukasının Gazze Şeridi’ni dünyadaki en büyük açık hapishane haline getirerek insani felakete yol açtığını söyledi.

AA

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