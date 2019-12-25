BM’den İdlib çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sığınmacıların içinde bulunduğu koşullara dikkat çekerek, Suriye’nin İdlib vilayetindeki çatışmaların derhal durdurulmasını talep etti.

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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konu ile ilgili açıklamasında, “Genel Sekreter tüm taraflara, sivilleri koruma görevlerini hatırlatıyor” dedi. İdlib bölgesinde çatışmaların yoğunlaşması ile birlikte on binlerce insanın Türkiye sınırına doğru harekete geçtiği bildiriliyor. Türkiye’nin halihazırda 3,7 milyon Suriyeli’ye ev sahipliği yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise daha fazla sığınmacı kabul edebilecek kapasiteye sahip olmadıklarını ifade etti. Bir Türk heyeti konuyu Rus yetkililerle görüşmek için Pazartesi günü Rusya’ya gitmişti. İdlib vilayetine harekat düzenleyen Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a bağlı Suriye ordusu, Rusya’dan destek görüyor.

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Türkiye’nin gözlem noktasının kuşatıldığı iddiası

İdlib bölgesindeki Esad karşıtı aktivistlerin dün gündeme getirdiği iddiaya göre, Suriye ordusuna bağlı birlikler, Maaret el Numan ilçesi yakınlarındaki bir Türk gözlem noktasını kuşatma altına almış durumda. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman’ın aktardığı bu iddialar hakkında henüz Ankara’dan bir açıklama yapılmadı. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin bölgede, 2018 yılının Eylül ayında Rusya ile yapılan anlaşma gereği, Esad güçlerinin ilerlemesini engellemek için oluşturduğu 12 adet gözlem noktası bulunuyor.