BM’den insanî yardımlar için acil bağış çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), 2024’te başta işgal altındaki Filistin bölgeleri, Sudan ve Ukrayna olmak üzere dünya çapında insanî krizlerden etkilenen insanlar için 46,4 milyar dolarlık yardıma ihtiyaç olduğunu açıkladı.

BM İnsanî Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yayımladığı 2024 İnsanî Bakış raporuna göre çatışmalar, iklim kaynaklı acil durumlar ve ekonomik faktörlerle bağlantılı olarak gelecek yıl 300 milyon insana yardım sağlanması gerekecek. Sadece Afrika’nın doğusu ve güneyinde, büyük bölümü Sudan’daki kriz bağlantılı olmak üzere 74 milyon 100 bin insanın yardıma ihtiyaç duyacağı kaydedildi. BM İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreteri Yardımcısı Martin Griffiths, 300 milyon dolarlık ihtiyacın 181 milyonunu elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Haber Merkezi

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