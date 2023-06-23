"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

BM'den İsrail'e "Batı Şeria'daki şiddeti durdurma" çağrısı

23 Haziran 2023, Cuma 16:25
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'e, işgal altında olan Batı Şeria'daki şiddeti bir an önce durdurma çağrısı yaptı.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, Batı Şeria'daki politika ve eylemlerini, acilen yaşam hakkını korumayı ve buna saygı duymayı da kapsayın uluslararası insan hakları standartlarına uygun şekilde yeniden düzenlemelidir. " ifadesini kullandı.

Batı Şeria'daki şiddetin bitmesi için işgalin de bitmesi gerektiğini belirten Türk, "Tüm taraflardaki siyasi güç sahibi insanlar bunu biliyor ve bunu gerçekleştirmek için bir an önce gerekli adımı atmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, Batı Şeria'da bu hafta yaşanan şiddet olaylarının "kontrolden çıkma riskinin" yüksek olduğu uyasında bulunarak "Son dönemde yaşanan ölümler ve şiddet, kışkırtıcı söylemle birleşince sadece İsrailli ve Filistinlileri cehennemin daha dibine sürüklemeye yarıyor." eleştirisinde bulundu.

İsrail gerilimi tırmandırıyor

İsrail ordusunun son günlerde işgal altındaki Batı Şeria’da baskın ve saldırılarını artırması ve çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açması bölgede gerilimi tırmandırıyor.

İsrail güçleri, pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra "Apache" tipi helikopterler de kullanarak saldırı düzenlemişti. Saldırıda, 2'si çocuk 7 Filistinli ölmüş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda, 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Cenin’deki kanlı saldırının ardından dün, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli’de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Batı Şeria’daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 175’e yükseldi.

AA

Okunma Sayısı: 269
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    23.6.2023 17:16:09

    Allah c.c NUR'unu tamamlayacaktır, onlar istemese de." Dua ile şifanın kapısını aralayacağız, inşaallah! 🌹 اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ اٰخِرِ الزَّمَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ الْمَس۪يحِ الدَّجَّالِ وَ السُّفْيَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ الضَّلَالَاتِ وَ الْبِدْعِيَّاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شُرُورِ النُّفُوسِ الْاَمَّارَاتِ الْفِرْعَوْنِيَّةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النِّسَٓاءِ ...Tesbihatdan! Duaya ve Sabra devam! "İnnallahe meassabirîn." Allah c.c Sabreden ve müsbet hareket ederek HAK ve HUKUKUNU MÜDAFAA EDENLERLE BERABERDİR!

  • S.topuz

    23.6.2023 17:15:27

    Salih kullar hürmetine Allah c.c Kahhar ismi celâliyle bu muhteris ve ZALİM Siyonistleri kahru perişan etsin inşaallah, Amiiin. İşte çifte "STANDARD" veya ikircikli HUKUK bu olsa gerek! UKRAYNADAKİ RUS saldırısı sebebiyle hemen harekete geçebilen hakim ve MUKTEDİR GÜÇLER, ne hikmetse MASUM FİLİSTİNİ ve FİLİSTİNLİ ZAVALLILARI görmezden gelenler ve halen daha bir açıklamayla yetineceğini sanıyorlar? Altmış senedir AÇIKLAMA, KINAMA ve BEYANLARLA İNSANLARI aldatıp bu AZÎM ZULÜME GÖZ YUMDUNUZ! Kim bunu görmezden geldiyse, gücü ve imkanı varken engel olmadıysa, bilhassa dahada teşvik edip desteklediyse, kalben olsun buğz etmediyse AYNEN İSRAİL GİBİ ZULÜMLERİN, Katliamların ORTAĞIDIR, MADDÎ MANEVÎ MESULDÜR! Yeter artık bu SUSKUNLUK, KORKAKLIK, her ne sebeple olursa olsun. Ya bu masumlarada kendilerini SAVUNACAK KADAR MADDİ MANEVİ SİLAH ve Para ve eleman verin, yada İSRAİLİN BU ZULMÜNE SON VERDİRİN. BU NE KORKAKLIK, YETER ARTIK BREEE.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Temel sorunlar çözülmeden faiz arttırımı çare değil

AB'den Rusya'ya 11'inci yaptırım paketi

Aliyev İHA'lar ile uzun menzilli füze alımı için sözleşme imzaladı

Piyasalar yangın yeri

Prof. Dr. Vural Fidan'dan bayram tatilinde uzun yola çıkacak sürücülere uyarılar

Hani faizi sıfıra indirecektin?

Çin hesap verecek

Kaş'ta çıkan orman yangında bir hektar alan zarar gördü

BM'den İsrail'e "Batı Şeria'daki şiddeti durdurma" çağrısı

İsrailli yerleşimciler cami bastı, Kur’an-ı Kerim yırttı

Atalay’ın tahliye edilmemesi devlet krizidir

Dini istismardan vazgeçin

Marmaris'te orman yangını

LGS merkezi sınavın sonuçları açıklandı

Manisa'daki yangın 19. saatte kontrol altına alındı

İstanbul'da 24 Haziran-15 Ekim arasında ormanlara girişler yasaklandı

'Hac için yurt dışından gelenlerin sayısı 1,5 milyona ulaştı'

Asgari ücret gıda zamlarına yetişemiyor

Hindistan'da 108 köy sular altında kaldı

En Çok Okunanlar

Genel

Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı olarak Kurbanlarınız için hizmetinizdeyiz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Zulmü alkışlamayın
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

"Katastrofik" şekilde patlamış
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
İbrahim ERSOYLU

Nur Talebelerinin sadakat imtihanı
Süleyman KÖSMENE

Namaz bizi bırakmaz!
M. Latif SALİHOĞLU

Refah fâciasıyla savaş oyunu
İbrahim Aktaşcı

Sakalları sertleştiren demokrasi!
Mustafa Gönüllü

İşe namazdan başlamak

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.