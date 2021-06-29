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30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

BM'den İsrail'e bir çağrı daha: Yıkımları durdur ve uluslararası hukuka uy!

29 Haziran 2021, Salı 22:06
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’e, Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi'ndeki yıkımları durdurarak uluslararası hukuka uyma çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde Filistinlilere ait binaların İsrail tarafından yıkılması konusunda Genel Sekreterin "derin endişe" duyduğunu belirtti.

Dujarric, Doğu Kudüs’teki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydederek, "Genel Sekreter, İsrail makamlarını yıkımları durdurmaya ve uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna uymaya çağırıyor." dedi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde Filistinlilere ait ev ve iş yerini ruhsatı olmadığı gerekçesiyle yıkmış, yıkımını engellemeye çalışan Filistinlilere müdahale ederek 6 kişiyi yaralamıştı.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alması ve çok sayıda Filistinliye ev sahipliği yapması nedeniyle Silvan'ın İsrail tarafından hedef alındığını dile getiriyor.

Silvan Mahallesi'nde Batın El Hava bölgesinde sayıları 86'yı bulan Filistinli aileden toplam 725 kişi, El-Bostan bölgesinde ise 1550 Filistinli, İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları nedeniyle evlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

AA

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