BM’den İsrail’e tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir okulu yıkmasından derin endişe duyduğunu bildirdi.

Wennesland, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yıkılanın Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla kurulan bir okul olduğunu ve en az 40 öğrencinin eğitimini doğrudan etkilediğini belirtti. Wennesland, “Çocukların eğitim hakkına saygı duyulmalı. İsrailli yetkililere uluslararası hukuk uyarınca yasa dışı olan tüm yıkım ve zorlu tahliye uygulamalarına son vermeleri çağrısında bulunuyorum.” ifadelerini kullandı. AA

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