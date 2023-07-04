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4 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

BM'den İsrail'e uluslararası insani hukuk çağrısı

04 Temmuz 2023, Salı 10:20
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Cenin'e saldırısıyla ilgili, "Tüm askeri operasyonlar uluslararası insani hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmeli." açıklamasında bulundu.

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BM Genel Sekreterlik Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

 

Buna göre Guterres, Cenin'deki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Guterres, "Tüm askeri operasyonlar uluslararası insani hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmeli." ifadesini kullandı.

İsrail'den Cenin'e saldırı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine bugün düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli öldürülmüştü. El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak öldürülmüştü.

AA

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