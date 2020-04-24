BM’den İsrail’e uyarı

BM, Batı Şeria’nın bazı bölgelerini ilhak etme ve Yahudi yerleşim yerlerinin genişletmesini hızlandırma planları konusunda İsrail’i uyardı.

İsrail’de koalisyon kurmaya hazırlanan Netanyahu ve Gantz’ın Batı Şeria’daki bazı bölgeleri ilhak etme konusunda uzlaşmasına BM Özel Temsilcisi de tepki göstererek, bunun “barış umudunu ortadan kaldıracağını” söyledi. DW’nin haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov, Batı Şeria’nın bazı bölgelerini ilhak etme ve Yahudi yerleşim yerlerinin genişletmesini hızlandırma planları konusunda İsrail’i uyardı. Mladenov, Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, bu planların koronavirüs salgının etkileri ile birleştiğinde İsrail-Filistin gerginliğini tırmandırabileceğini ve “her türlü barış umudunu ortadan kaldıracağını” söyledi.

Barış çabalarını tehdit eder

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi, İsrail’in Batı Şeria’daki bazı bölgeleri ilhak etmesi halinde bunun “Uluslar arası hukukun ciddî bir şekilde ihlal edeceğini, iki devletli çözüme darbe vuracağını, yeni müzakerelere kapıyı kapatacağını ve bölgede barışın sağlanması için gösterilen çabaları tehdit edeceğini” belirtti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in salgın döneminde küresel ateşkes yapılması çağrısına işaret eden Mladenov, İsrail ve Filistinlilerden bu çağrıya destek vermelerini talep etti.