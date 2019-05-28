BM'den Kuzey Kore uyarısı

BM'nin yeni raporunda, Kuzey Kore halkının mahrumiyet, baskı ve yolsuzluk kısır döngüsü arasında kapana kısıldığı uyarısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore halkının mahrumiyet, baskı ve yolsuzluk kısır döngüsü arasında sıkıştığı uyarısı yapıldı. BM İnsan Hakları Ofisi'nin Kuzey Kore'ye ilişkin 224 sayfalık yeni raporunda, ülkede sıradan insanların temel haklarının ekonomideki yanlış yönetim ve ülkeye özgü yolsuzluk nedeniyle geniş çaplı ihlal edildiği vurgulandı. Raporda, ülkedeki keyfi tutuklamaların ve gözaltıların devam ettiği belirtilerek, 1990'lı yıllardaki ekonomik çöküşten sonra uygulamaya konulan iş, gıda, giyecek ve diğer erzakların dağıtılmasını içeren devlet merkezli ekonomik planlama ve dağıtım modelinin çöktüğü belirtildi. Kayıt dışı sektörde çalışmanın hayatta kalmak için temel araç haline geldiğinin altı çizilen raporda, BM'ye konuşan Kuzey Koreli bir kişinin "Devletten gelen talimatları izlerseniz, açlıktan ölürsünüz." ifadesine yer verildi. AA

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