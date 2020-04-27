BM’den Libya suçlaması

BM, Libya’da silah ambargosunun ihlal edildiği, Kuzey Afrika ülkesinin son önemde yeni silahlar için bir “deney alanına” dönüştüğü uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya’da silâh ambargosunun ciddî şekilde ihlâl edildiğine dikkat çekerek, Kuzey Afrika ülkesinin son dönemde yeni silâhlar için bir “deney alanına” dönüştüğü uyarısını yaptı. DW’deki habere göre Williams, Alman haber ajansı dpa’ya verdiği demeçte, “Bölgede yangını körükleyenleri biliyoruz, bunlar öncelikle Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri” diye konuştu. “Ülkeye her gün silâh girişi tesbit ediyoruz” diyen Williams, Ocak ayı ortasında Berlin’de yapılan Libya Konferansı’nda alınan kararlara rağmen, silâh ambargosunun bazı ülkeler tarafından açıkça ihlâl edildiğini belirtti. Williams, Türkiye’den Mısrata ve Trablus’a gemiler geldiğini, buna ek olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nden de yüzlerce kargo uçağı ulaştığını kaydetti.

Ateşkes ihlalleri

Birleşik Arap Emirlikleri, Libya’nın doğusunun kontrolünü elinde bulunduran General Halife Hafter’i destekliyor. Hafter’e bağlı birlikler bir yıldan uzun süredir başkent Trablus’u ele geçirmeye çalışıyor. Türkiye ise Trablus’u elinde bulunduran ve uluslar arası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne silâh desteği sağlıyor. Ankara ile söz konusu hükümet arasında, 27 Kasım 2019 tarihinde “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı” da imzalanmıştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre Ocak ayı ortasında yürürlüğe giren ateşkes şimdiye kadar 850’den fazla kez ihlal edildi.