BM’den Myanmar çağrısı: Tutukluları bırakın

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES, MYANMAR’DA ASKERÎ DARBENİN KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEYECEĞİNİ BELİRTEREK, “TUTUKLULARI BIRAKIN” ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Myanmar’da Pazartesi günü yapılan darbeye uluslararası tepkiler devam ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, askerî darbe sonrasında tutuklanan ülkenin fiilî lideri Aung San Suu Kyi ve Başkan Win Myint’in, derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi, askeri darbe sonrasında ülkede yaşanan gelişmelerden endişe duyduğu açıklamasını yaptı. VAO Türkçe’nin haberine göre BM Güvenlik Konseyi, Aung San Suu Kyi’yle birlikte tutuklanan kişilerin de derhal serbest bırakılması gerektiğini kaydetti. Güvenlik Konseyi tarafından yapılan basın açıklamasında, ülkenin demokrasiye geçiş sürecine destek sözü verildi. Güvenlik Konseyi üyeleri, askerlerin demokratik kurumlarla ilgili süreçleri sürdürmesi gerektiğini belirtti. Basın açıklamasında, Myanmar’da şiddetten kaçınılması, insan haklarına, temel hürriyetlere ve hukukun üstünlüğüne tam olarak saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. 15 üyeli kuruluş, Myanmar halkının iradesi ve çıkarları doğrultusunda diyalog ve uzlaşma çalışmalarının desteklendiğini bildirdi.

“İNSANÎ YARDIMI ENGELLEMEYİN”

Açıklamada ayrıca sivil toplum, gazeteciler ve diğer medya çalışanlarına getirilen kısıtlamalardan duyulan endişelerin yanı sıra, ülkeye yapılan BM insanî yardımının sürdürülmesi, yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının engellenmemesi istendi. Konseyin basın açıklamasında ayrıca, 2017’deki acımasız bir askerî baskının ardından binlerce Arakanlı Müslümanı’nın yerlerinden edildiğini, bu kişilerin güvenli, gönüllü, sürdürülebilir ve onurlu bir şekilde geri dönmesi için gerekli bütün şartların oluşturulması çağrısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Uzun zaman sonra normal şekilde yapıldığına inandığım seçimlerden sonra bu askerî darbe kesinlikle kabul edilemez. Uzun bir geçiş döneminden sonra, seçimlerin sonucunu ve halkın iradesini hiçe saymak kesinlikle kabul edilemez” şeklinde konuştu.