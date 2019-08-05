BM'den Pakistan ve Hindistan'a itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını ortadan kaldırmasının ardından bölgede artan gerginliğin endişe verici olduğunu bildirdi ve taraflara itidal çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Hindistan'ın Keşmir kararının ardından artan askeri faaliyetleri ve gerginliği yakından takip ettiklerini söyledi. Bölgede artan gerginliğin endişe verici olduğunu belirten Dujarric, Hindistan ve Pakistan'a maksimum itidal göstermeleri çağrısı yaptı. Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı. Hindistan’ın 1947'te İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen özerk bir eyalet konumundaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu. Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı, bugün verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son verdi. AA

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