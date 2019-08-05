"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

BM'den Pakistan ve Hindistan'a itidal çağrısı

05 Ağustos 2019, Pazartesi 22:36
Birleşmiş Milletler, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını ortadan kaldırmasının ardından bölgede artan gerginliğin endişe verici olduğunu bildirdi ve taraflara itidal çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Hindistan'ın Keşmir kararının ardından artan askeri faaliyetleri ve gerginliği yakından takip ettiklerini söyledi.

Bölgede artan gerginliğin endişe verici olduğunu belirten Dujarric, Hindistan ve Pakistan'a maksimum itidal göstermeleri çağrısı yaptı.

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan’ın 1947'te İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen özerk bir eyalet konumundaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı, bugün verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son verdi.

AA

Etiketler: BM, Keşmir, Pakistan, Hindistan
Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Keşmir çözüm bekliyor

    İBB'nin Esenler Otogarı'ndaki tahliye kararı için ihtiyati tedbir

    BM'den Pakistan ve Hindistan'a itidal çağrısı

    Çin'den Uygurların haklarını savunan Alman meclis üyelerine ambargo

    Türkiye'de vekil maaşı asgari ücretin 11 katı

    Merkez Bankası Türk lirası swap işlemlerinin vadesini uzattı

    Hindistan Keşmir'e tanıdığı ayrıcalıklı statüyü kaldırdı

    İzzet ve şeref Kur’an’da

    Kaz Dağları'nda nöbet

    Çiftçi borç batağında

    Ziya Mırmır’ı rahmetle anıyoruz

    Putin: ABD'nin INF kararı kontrolsüz silah yarışına yol açabilir

    Trump 'beyaz ırkçılığın' kınanması için çağrı yaptı

    Kaz Dağları'ndaki orman tahribatını binlerce kişi protesto etti

    Esad rejimi İdlib'de şartlı ateşkesi iptal etti

    Almanya: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda oluşturacağı donanma gücüne katılmayacağız

    HSBC 4 bin işçisini kovacak

    İran iki tekneye daha el koydu

    Kamu çalışanlarına maaş müjdesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet’ten açıklama bekliyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Millete hesap verin
    Ahmet BATTAL

    Ötekinin özeleştirisine katkı (2)
    Mehmet BOYACIOĞLU

    Zinaya yaklaşmayın!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Güvenlik politikaları üzerinden ticaret
    M. Said ZEKİ

    “Hizmetinize haram karışmasın”
    Kübra ÖRNEK

    Müminlerin annesi: Hz. Hatice
    Süleyman KÖSMENE

    Muzır mahlûkat kime düşmanlık eder?
    Cevher İLHAN

    General Rogers’in Evren’e “sözü” gibi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.