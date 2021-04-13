BM’den Ramazan’da “dayanışma ve yardım” çağrısı

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERİ FİLİPPO GRANDİ, “BİRLİKTE MÜLTECİLERE VE ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLMİŞLERE BARINAK, İFTAR İÇİN SICAK BİR YEMEK, TEMİZ SU VE DAHA İYİ VE DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK UMUDUYLA YARDIM EDEBİLİRİZ” DEDİ.

Bİrleşmİş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İslâm dünyası kutsal ramazan ayını karşılamaya hazırlanırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen milyonlarca mülteci ve yerinden edilmiş kişi için dayanışma ve daha fazla destek çağrısında bulundu. BMMYK, Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı Ramazanın başlaması dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, çeşitli sebeplerden dolayı yerinden edilmiş kişilerin küresel aşılama programları ve ekonomik yardım paketlerinden eşit şekilde faydalanması gerektiği vurgulandı.

Aşırı yoksulluğa sürüklendiler

Dünyadaki mültecilerin yaklaşık yüzde 85’inin, finansal zorluklarla karşı karşıya olan ve genellikle hassas sağlık sistemlerine sahip düşük ve orta gelirli ülkelerde barındırıldığı aktarılan açıklamada, “Salgının bir sonucu olarak, mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler geçim kaynaklarını kaybetti. Bunun feci ve geniş kapsamlı sonuçlarıyla birlikte aşırı yoksulluğa sürüklendi” uyarısında bulunuldu. Açıklamada, dünya genelinde her dört mülteciden üçünün temel ihtiyaçlarının ancak yarısını veya daha azını karşılayabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de yaptığı açıklamada, Ramazan ayında dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Grandi, “Birlikte, mültecilere ve ülke içinde yerinden edilmişlere barınak, iftar için sıcak bir yemek, temiz su ve daha iyi ve daha güvenli bir gelecek umuduyla yardım edebiliriz.” ifadelerini kullandı.