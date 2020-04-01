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2 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

BM'den salgın sonrası yoksulluk uyarısı

01 Nisan 2020, Çarşamba 22:11
Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ötürü Arap coğrafyasında 8,3 milyon insanın daha yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan ESCWA, Kovid-19 salgınının Arap coğrafyasına yönelik etkileriyle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

"Koronavirüs salgınından ötürü Arap coğrafyasında 8,3 milyon insanın daha yoksulluk pençesine düşmesi bekleniyor." denilen açıklamada, ayrıca gıda güvenliği sorunu yaşayanlarda da 2 milyona yakın artış beklendiğine işaret edildi.

Bölgede toplam yoksul sayısının 101,4 milyon kişiye çıkacağı öngörülen açıklamada, yetersiz beslenenlerin sayısının da 52 milyona ulaşabileceği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Salgın aynı zamanda küresel tedarik zincirlerini de atıl bırakıyor. Bu nedenle ithal gıdaya dayalı birçok Arap ülkesindeki gıda güvenliği olumsuz etkilenecek. Sosyal koruma ve işsizlik sigortasından yararlanamayan kesimler için salgının ağır sonuçları olacak."

Açıklamada ayrıca, Arap ülkeleri hükümetlerine, koronavirüs salgını sebebiyle yoksulluk ve gıda güvensizliğine karşı halklarını acil korumaya alma çağrısı yapıldı.

AA

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