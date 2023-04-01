"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

BM'den Türkiye'ye destek çağrısı

01 Nisan 2023, Cumartesi 11:00
Birleşmiş Milletler (BM), depremlerin ardından Türkiye için başlatılan acil durum çağrısına yönelik destek talebini tekrarladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden 9 milyon kişinin doğrudan etkilendiğini ve 3 milyon kişinin yerinden olduğunu belirtti.

Laerke, BM kuruluşları ve insani yardım ortaklarının bugüne kadar 4,1 milyon kişiye gıda ve ısıtıcı gibi temel ev eşyalarının yanı sıra kıyafet ulaştırdığını ifade ederek "Neredeyse 3 milyon kişiye acil gıda yardımı ile ulaşıldı. 700 binden fazla kişiye ise çadır, onarım aletleri ve brandalar dahil yaşam alanlarının iyileştirilmesi için destek verildi. Ayrıca 1,6 milyon kişiye su, sanitasyon ve hijyen yardımı yapıldı ve 1 milyon litreye yakın içme suyu ulaştırıldı." dedi.

Türkiye Sağlık Bakanlığına 4,6 milyon doz aşı, 16 mobil sağlık kliniği ve üreme sağlığı ile travma tedavisi için ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağladıklarını kaydeden Laerke, tüm yardımların Türk hükümeti liderliğindeki mücadeleyi desteklemek için yapıldığını aktardı.

Laerke, "BM'nin Türkiye'deki depremler için 16 Şubat'ta başlattığı 1 milyar dolar tutarındaki acil yardım çağrısına bağışçılarımızın desteğiyle bugüne kadar (31 Mart) 268 milyon dolarlık katkı oldu. İlk sıradaki 5 bağışçı ABD, Kuveyt, Avrupa Komisyonu, BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu (CERF) ve Suudi Arabistan oldu." diye konuştu.

AA muhabirinin "Konuşmanızda Türkiye'deki depremlerin ardından bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden bahsettiniz. Bundan sonraki adımınız ne olacak? Yakın gelecekte ne gibi destekler vermeyi planlıyorsunuz?" sorusuna Laerke, "Şu anda insani acil durum dediğimiz aşamadayız. Hayata kalanların neye ihtiyacı olduğunu belirlemeye ve depremden kurtulanları nasıl destekleyebileceğimize yönelik çalışıyoruz. Bunun için 3 aylık bir zaman dilimimiz var. Bu projeleri hayata geçireceğiz ama bunlar sonrasında da devam edecek. Bu yüzden Türkiye için başlattığımız acil durum kampanyası için hala destek çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Laerke, Türkiye'deki deprem bölgelerinde yeniden yapılanma aşamasına girildiğini anımsatarak 20 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda bunun için 7 milyar avro taahhüt edildiğini ifade etti.

AA

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Nükleer silah kullanılma riskinin en yüksek olduğu dönemdeyiz

    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak

    Seçmen listeleri yarın askıdan iniyor

    BM'den Türkiye'ye destek çağrısı

    ABD'de 2 askeri helikopter düştü: 9 asker öldü

    Ramazan günü sınırsız faiz kararı

    İspanya'da bu kez ülkenin kuzeyinde orman yangınları başladı

    'Ukrayna'da 8400 sivilin ölümü doğrulandı'

    Türkiye’yi demokratlar yönetmeli

    İmar affıyla ölenlerin vebali sizin

    İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırının faili yakalandı - Merminin, inşaat bekçisinin silahından çıktığı belirlendi

    AFAD: Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Ekonomi politikalarının resmen iflası

    Tarihin en faizci, en adaletsiz iktidarısınız

    İstanbul’dan başka 7 şehir daha tehlike altında

    Çocuklar uyumuyor, oyun oynuyor

    Akşener: Tehdit sonrası binamız kurşunlandı

    Seçimlere digital müdahale endişesi

    Dış ticaret açığında rekor artış

    Japonya'da elektrik şirketlerine 760 milyon dolar "tekelleşme'' cezası

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ramazan günü sınırsız faiz kararı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Depremzedeler ne durumda?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Terlik gönderin, size konut yapacağız!
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanda melekî ve ruhânî eğlence
    Ahmet BATTAL

    Cünundan cinana yol varsa
    Hüseyin Kıymık

    Jandarma cami kapısına dayandı
    Cenk ÇALIK

    Gliserin/Gliserol - İfsat eden zehirler: GIDA KATKI MADDELERİ
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Doğru bunun neresinde?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.