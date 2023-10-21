BM’den uluslararası inceleme çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Gazze Şeridi’nde düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin bağımsız, uluslararası uzmanlardan oluşan bir heyetin inceleme yapmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Gazze Şeridi’nde düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin bağımsız, uluslararası uzmanlardan oluşan bir heyetin inceleme yapmasını istedi. “Hastaneye saldırı kabul edilemez” diyen BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, uluslararası katılımla bir araştırmanın gerekli olduğunu vurguladı. Sözcü, BM görevlilerinin de olay yerinde delil toplamaya çalıştığını, ancak devam eden bombardıman ve yakıt eksikliğinin çalışmaları zorlaştırdığını söyledi. Birleşmiş Milletler, Gazze’de El Ehli Hastanesi’ne düzenlenen saldırıya yönelik bağımsız ve tarafsız bir uluslararası soruşturma başlatılmasını istedi.

BATI ŞERİA’DA DURUM KÖTÜLEŞTİ UYARISI

Hamas’ın verilerine göre çarşamba günü düzenlenen saldırıda en az 471 kişi hayatını kaybetti. Hamas saldırıdan İsrail’i sorumlu tuttu. İsrail ise saldırının İslami Cihad örgütü tarafından füzenin yanlış ateşlenmesi sonucu meydana geldiğini savundu. ABD Başkanı Joe Biden da Tel Aviv ziyaretinde, saldırıdan çatışmanın Filistin tarafını sorumlu tuttu; bu açıklamasını da Pentagon verilerine dayandırdığını söyledi. Sözcü Ravina Shamdasani, çatışmaların işgal altındaki Batı Şeria’ya sıçrama tehlikesine de dikkat çekti. Batı Şeria’da insan haklarındaki durumun hızla kötüleştiğini belirten sözcü, bölgede “hukuku aykırı ölümcül şiddetin” arttığını ifade etti. BM yetkilileri, Batı Şeria’da Filistinlilerin, İsrail’de de İsrailli Arapların keyfi tutuklandığı olayların da arttığına dikkat çekti.