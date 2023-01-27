BM: Ekonomideki büyüme düşecek

Birleşmiş Milletler Ekonomi ve Sosyal İşler Dairesi (UNDESA), “Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2023” raporunda bu yıl küresel büyüme oranının yüzde 1,9 oranında yavaşlayacağını öngördü.

BM’nin kıdemli ekonomistleri tarafından her yıl geleneksel olarak yayınlanan raporda, 2007-2008 küresel ekonomik krizi ve COVID-19 salgınıyla birlikte 2020 yılında yaşanan ekonomideki durgunluktan sonra 2023 yılında son yıllardaki en düşük büyüme oranlarından gerçekleşeceği belirtildi. VOA Türkçe’nin haberine göre raporda, Türkiye’de geçtiğimiz yıl yüzde 5,4 oranında olan büyüme oranının, bu yıl yüzde 3,7, 2024 yılındaysa yüzde 3,5 oranında gerçekleşeceği tahmin edildi. Türkiye’de 2022 yılında yüzde 71,8 olarak tespit edilen enflasyonun da, bu yıl yüzde 42,4, 2024 yılındaysa yüzde 13,5 oranında gerçekleşeceği öngörüldü. Rapora göre, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat artışlarına, artan ithalat giderleri ve dolar karşısında para biriminin değer kaybetmesinin neden olduğu kaydedildi. Dünya genelinde enflasyon oranları yükselirken, Arjantin, Venezuela, Lübnan, Sri Lanka, Sudan, Türkiye ve Zimbabwe en fazla yüksek enflasyonun yaşandığı ülkeler oldu. Haber Merkezi

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