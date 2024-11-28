BM, Gazze’de ateşkes kararını uygulatsın

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler’e (BM), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması, yardımın Gazze Şeridi’ne girişinin hızlandırılması, İsrail’in oradan tamamen çekilmesi ve Filistin Devleti’nin Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki gibi Gazze Şeridi’nde de tüm sorumluluklarını üstlenmesine yönelik 2735 sayılı kararını uygulama sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

AA

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.