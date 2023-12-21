"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

BM: Gazze'de yaşananlar silinmez leke olarak kalacak

21 Aralık 2023, Perşembe 16:17
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail saldırıları nedeniyle ölen Filistinli sayısının 20 bini aşmasıyla ilgili, "Gazze'de vahşi çatışmanın bu kadar uzun sürmesi, ortak bilincimizde silinmez leke olarak kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Griffiths, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Gazze'de can kaybının yine korkunç ve utanç verici bir dönüm noktasına ulaştığını belirten Griffiths, gerginliğin artmasına neden olan olayların çirkin olduğunu, devamında süren olayların ise vicdansızca olduğunu ifade etti.

Griffiths, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk bağlamında yükümlülüklerini yerine getirmek ve sivilleri korumak zorunda olduğunun altını çizerek, tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini bildirdi.

Çok taraflı kınama, fiziksel ve zihinsel bedel ile çok büyük yıkıma rağmen çatışmanın sürdüğünü belirten Griffiths, çatışmanın son bulması çağrısını yineledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 134'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 466 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli öldü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda, 25 Lübnanlı sivil, 117 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

AA

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karadeniz Ereğli açıklarında batan geminin kayıp mürettebatı 33 gündür bulunamadı

    BM: Gazze'de yaşananlar silinmez leke olarak kalacak

    Blinken'dan "bağımsız Filistin Devleti" mesajı

    MB politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti

    Lübnan: İsrail topraklarımızdan derhal çekilmeli

    'İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz'

    Albanese'den Leyen’e Gazze’de soykırımı önlemeye çalışması çağrısı

    Gazze’deki tek hastane de hizmet dışı

    Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti

    7 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin

    Beyin göçü ülkeyi çökertir

    3 bin İsrailli asker psikolojik tedavide

    Gün gün yoksullaşıyoruz

    Ebrar Sitesi’nde kolon ve kirişler yetersizmiş

    MB'nin faiz ödemeleri yüzde 55 arttı

    Malezya, limanlarını İsrail gemilerine kapattı

    ‘Alım gücümüz çok az’

    Gazze’yi kullanarak yargıyı oyalıyor

    Netanyahu görevden alınsın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî ve Şeyh Said
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, meydan-ı imtihandır; lezzet ve ücret yeri değil
    Ahmet BATTAL

    Tek adamlar cemiyeti
    Mikail YAPRAK

    Hayat sayfamız ve kurşun kalem
    Süleyman KÖSMENE

    Adalet namazında kıblemiz neresi?
    Cevher İLHAN

    Soykırımla Suriye’yi de parçalama hesabı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahıslarda değil, düstûrlarda birleşmeli
    Faruk ÇAKIR

    İdareciler cevap versin
    Ali FERŞADOĞLU

    Şevk için şarj cihazlarımızı aldık mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.