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7 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

BM: Gazze’deki durum "tek kelimeyle felaket"

07 Nisan 2024, Pazar 17:52
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 33 bin 175’e yükseldi. Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, 6 aydır devam eden İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze'deki insani durumun "tek kelimeyle felaket" olduğunu belirtti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 184 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 38 Filistinlinin daha öldüğü, 71 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 33 bin 175’e, yaralı sayısının da 75 bin 886’ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.

BM: İsrail saldırıları altındaki Gazze’deki durum "tek kelimeyle felaket"

Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, 6 aydır devam eden İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze'deki insani durumun "tek kelimeyle felaket" olduğunu belirtti.

McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki insani duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze nüfusunun yarısının muhtemel bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten McGoldrick, Gazzeli çocuklar arasındaki yetersiz beslenme sorununun daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığının altını çizdi.

Uluslararası toplumun 7 Ekim 2023’ten bu yana "akıl almaz acılarla" boğuşan Gazze halkına yardımlarını artırmaya hazır olduğunu ifade eden McGoldrick, ancak bunun için İsrail’in engelsiz ve güvenli insani erişime izin vermesinin gerektiğini vurguladı.

Ayrıca McGoldrick, İsrail'in bölgeye gidecek insani yardımlara kolaylık sağlama yönündeki taahhütlerinin memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gazze'de, Ekim 2023'ten bu yana 27 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü belirtmişti.

AA

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