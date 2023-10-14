BM: Gazze’ye 6 gündür hiçbir yardım yapılamıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi’ne sınır geçişlerinin kapalı olması nedeniyle 6 gündür hiçbir yardım girişi yapılamadığını duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze’deki insani duruma ilişkin bilgi verdi. Gazze’ye çarşamba gününden bu yana elektrik verilmediğini, sağlık ve su hizmetlerinin çökme noktasına geldiğini belirten Dujarric, hastanelerin günde sadece birkaç saatliğine elektriğinin olduğunu aktardı. Dujarric, gıda güvenliğinin de tehlike altında olduğuna işaret ederek, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) bir arkadaşıyla yaptığı görüşmede, “Arkadaşım bölgeye 6 gündür bir damla su sokamadıklarını söyledi. Durum kötünün de kötüsü.” dedi. “Sınır geçişleri kapalı olduğu için Gazze Şeridi’ne halihazırda hiçbir yardım girişi yapılamıyor.” diyen Dujarric, yardımların başlaması için “İsrail’in yeşil ışık yakması gerektiğinin” altını çizdi. AA

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