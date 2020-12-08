"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

BM Genel Kurulu'nda Kırım'a ilişkin önemli gelişme

08 Aralık 2020, Salı 10:18
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın tüm askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna topraklarında geçici işgaline gecikmeden son vermesi" çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.

193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada bağlayıcılığı olmayan söz konusu karar, 17'ye karşı 63 "kabul" oyuyla onaylanırken, 62 üye "çekimser" kaldı. 

Kırım'ın ve Sivastapol kentinin Rusya tarafından işgalinin kınandığı kararda, "ilhakın tanınmadığı" teyit edildi, "Kırım'ın zorla ele geçirilmesinin yasa dışı ve uluslararası hukukun ihlali olduğu" ifade edildi. 

Kararda, BM üyelerine ve uluslararası örgütlere, "BM ile iş birliği yapması ve mümkün olan en kısa sürede Rusya'nın Kırım'ı işgaline son verme çabalarını desteklemesi" çağrısı yapıldı.

BM Genel Kurulu, "Kırım'ın Rusya tarafından gittikçe artan biçimde askerileştirilmesinden" ve "nükleer kapasiteye sahip uçak, füze, silah cephane ve askeri personel dahil gelişmiş silah sistemlerinin Ukrayna topraklarına transferinden derin endişe duyulduğunu" bildirdi.

Karar, Kırım'ın ilhakı konusunda kamuoyunun görüşünü yansıtıyor

Kararda, Rusya'nın Kırım'da ele geçirdiği Ukrayna askeri endüstri şirketlerini kullanması da kınandı.

Moskova'ya Kırım'daki nükleer tesisler ve materyalin yetki alanını genişletme çabalarına son vermesi istenilen kararda, Rusya'nın, Ukrayna vatandaşları dahil Kırım sakinlerini mecburi askerlik hizmetine almasına karşı çıkıldığı vurgulandı. 

BM Genel Kurulu kararında, Rusya'nın Kırım'da savaş gemileri inşa etmesi kınanarak, Moskova'ya Karadeniz'de, Azak Denizi'nde ve Kerç Boğazı'nda uluslararası hukuk çerçevesinde yasalara uygun seyrüseferi engellemekten kaçınması çağrısı yapıldı. 

Batılı ülkeler tarafından desteklenen ancak bağlayıcılığı bulunmayan kararın, Kırım'ın ilhakı konusunda dünya kamuoyunun görüşünü yansıttığı ifade ediliyor.

BM Genel Kurulu'nda 2019'da da benzer bir karar kabul edilmişti.

Rusya, 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya’ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM Genel Kurulu'nda Kırım'a ilişkin önemli gelişme

    Türk gemisi Hafter güçleri tarafından alıkondu

    Çözüm kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, parlamenter sistem

    Çiftçide kuraklık endişesi

    Geçmediğimiz köprü ve yollara 143 milyar lira ödedik

    Irak'ın Süleymaniye kentinde tansiyon yükseldi: 15 kişi yaralandı

    İstanbullu geçinemiyor

    Dünyada son 24 saatte yaşananlar

    Kılıçdaroğlu: İki yılda eriyen milli gelir 156 milyar dolar

    Milli Takımın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

    'İsrail askerleri gözaltındaki Filistinli gençlere işkence uyguluyor'

    Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 32 bini aştı

    'AB Türkiye ile diyaloğu sürdürmek zorunda'

    Şeffaflık olmayınca aşıya da güven olmuyor

    Pfizer BioNTech'in aşısı İngiltere'de hastanelere ulaştı

    Rusya: Türkiye’nin kararını bekliyoruz

    AB insan haklarını ihlal edenlere yaptırım uygulayabilecek

    MSB sevk tarihlerini erteledi

    Tullabi: Macron İslam tarihini bilmiyor, İslam'a karşı tam anlamıyla bir cehalet içinde

    Hukuku idrak edemeyen bu iktidar değişmeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıda aranan denge
    Orhan GÜLER

    “Süfyanizmle kimin mücadele edeceği ortaya çıktı”
    Ahmet BATTAL

    Yetenek Kapısı Org!
    Ali FERŞADOĞLU

    İnsanlar istibdat altında inlerken
    Süleyman KÖSMENE

    Kurun-u vustadan çıkabilir miyiz?
    Genel

    Çözüm kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, parlamenter sistem
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlığın intiharı
    Cevher İLHAN

    Türkiye “6.7 büyümüş”müş!
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’ı beşer kelâmı farz etmek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Avrupa Savaşı, Dünya Savaşına dönüştü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.