BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kudüs çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kudüs’teki Kutsal Mekanların statükosuna saygı gösterilmesi ve bunun muhafaza edilmesi çağrısında bulundu.

Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, “Genel Sekreter, Kudüs’teki giderek kötüleşen güvenlik durumundan derin endişe duyuyor.” dedi. Dujarric, Genel Sekreter’in Kudüs’teki kutsal mekanlardaki statükonun desteklenmesi ve buna saygı gösterilmesi çağrısını yinelediğini söyledi. Guterres’in, tüm tarafları durumu sakinleştirmeye yardımcı olmaya ve gerilimin daha ​​fazla tırmanmaması için provokasyonları derhal sona erdirmeye davet ettiğini aktaran Dujarric, Genel Sekreter’in, ilgili Birleşmiş Milletler kararları, uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar temelinde çatışmayı çözmek için Filistinlileri ve İsraillileri destekleme taahhüdünü yinelediğini vurguladı. AA

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