BM, Hafter’e sessiz

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter’in kendisini “devlet başkanı” ilan etmesine sessiz kaldı.

OHCHR Sözcüsü Jeremy Laurence, BM Cenevre Ofisi’nde video konferans yöntemiyle düzenlen basın toplantısında, ülkenin doğusunda göçmen ve mültecilere ilişkin endişelerini dile getirdi. Laurence, “Libya’nın uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek” bu yıl içinde 1400 göçmen ve mülteciyi sınır dışı etmesinden kaygı duyduklarını söyledi. Sözcü, ülkenin doğusunu kontrol eden darbeci Hafter’in ismini ise zikretmedi. AA muhabirinin, Hafter’in kendisini “devlet başkanı” ilan etmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan anlaşmanın hükmünü yitirdiğini açıklamasının, “ülkedeki insan hakları üzerinde nasıl bir etki yapacağı” sorusuna ise Laurence, “Bu soruyu cevaplayacak pozisyonda değilim ama Libya’da herkesin hakları korunmalı.” yanıtını verdi. Laurence, söz konusu soruya New York’taki BM Genel Merkezi’nin cevap vermesi gerektiğini ileri sürdü. AA

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