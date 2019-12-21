BM: İdlib’de durum alarm verici

BM’den yapılan açıklamada, İdlib’de Esad rejimi ve destekçilerinin hava saldırılarına devam ettiği ve sahadaki durumun ‘’alarm verici’’ olduğu uyarısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin insanî işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, Güvenlik Konseyini Suriye’ye ilişkin bilgilendirdi. Mueller, ülkenin bir çok yerinde insanî durumun bu yılın başına göre çok daha kötü olduğuna dikkati çekti. Suriye’nin kuzeybatısında İdlib’de Esad rejimi ve destekçilerinin hava saldırılarına devam ettiğini ve silâhlı muhalif grupların da şehrin güneyinde ve Halep’e yönelik saldırılarını arttırdığını belirten Mueller, sahadaki durumu “alarm verici” olarak nitelendirdi.

İdlib’de 60 bin kişi yerinden edildi

Çatışmalar dolayısıyla İdlib’den 60 bine yakın kişinin yerinden edildiğini belirten Mueller, tam ölçekli bir saldırının bölgedeki 3 milyon kişi için felâketle sonuçlanacağını kaydetti. Muller, Suriye’ye sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan BM Güvenlik Konseyi kararının yıl sonuna kadar yenilenmesi gerektiğine de değindi. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da konseyde yaptığı konuşmada, İdlib’de artan gerginliğin son derece endişe verici olduğunu, bunun yeni göç dalgasını tetiklediğini söyledi. İdlib’de 50 bin kişinin çatışmalar dolayısıyla Türkiye sınırına doğru hareket ettiğini ifade eden Sinirlioğlu, bölgede gerginliğin azaltılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye’nin Tel Abyad teklifi kabul görmedi

Türkiye’ye sınır ötesi yardımlar konusunda da değerlendirmede bulunan Sinirlioğlu, yardımların yapılmasına imkân sağlayan mekanizmanın milyonlarca Suriyeli için hayati önem taşıdığını ve bu mekanizmanın siyasî bir sorun değil aciliyet gerektiren insanî bir durum olduğuna dikkati çekti. Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi kararına eklenmesini teklif ettiği beşinci sınır kapısı Tel Abyad’ın, yardımların hem bölge halkına hem de Rakka ve Haseke’ye ulaştırılmasında etkili olacağını anlatan Sinirlioğlu, uzun vadede bu sınır kapısının Suriye’nin kuzeydoğusundaki diğer bölgelere ulaşılması için de kullanılabileceğini söyledi. Öte yandan, Türkiye’nin Tel Abyad teklifine ABD destek verirken konseydeki diğer ülkeler yardımların yapıldığı mevcut 4 sınır kapısının sayısının ikiye düşülmesini isteyen Rusya’yı ikna edebilmek için bu teklifi taslaktan çıkarmak zorunda kaldı.