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25 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

BM: İfade özgürlüğü bastırılıyor

25 Kasım 2023, Cumartesi 08:13
Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Gazze için insani ateşkes çağrıları veya İsrail hükümetinin politika ile eylemlerine yönelik eleştirilerin yanıltıcı bir şekilde terörizme ya da antisemitizme destekle eş tutulduğunu bildirerek, “Bu durum ifade özgürlüğünü bastırıyor ve kamusal yaşama katılmaya yönelik bir korku atmosferi oluşturuyor” açıklamasında bulundu.

"İsrail'i, ''Yahudi karşıtı'' olarak damgalanmadan eleştirmek mümkün olmalı"

İsrail’i destekleyen veya destekliyormuş gibi algılananlar ya da 7 Ekim saldırısının ardından İsrail’in acılarını paylaşanlara antisemitik söylemlerde ve hoşgörüsüzlükte artış yaşandığı belirtilen açıklamada, “Bu durum, ılımlı görüşlere çok az alan bırakıyor” değerlendirmesine yer verildi. İsrail ve Batılı ülkelerde, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklardaki saldırıları hakkında eleştirel haber yapan veya Filistin yanlısı görüşleri ifade eden gazeteciler ve medya kuruluşlarının tehdit ve ayrımcılığa maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, bu durumunda, basın özgürlüğü ve kamuoyunun bilgilenme hakkı için gerekli olan haber çeşitliliğini olumsuz etkilediği vurgulandı.

AA

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