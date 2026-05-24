BM: İşkence haberleri için çok endişeliyiz

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insanî yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda, uluslararası sularda saldırıya uğradıktan sonra İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik “tecavüz dahil cinsel taciz ve işkence” haberleri dolayısıyla “çok endişeli” olduklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, “Bu haberlerden çok endişeliyiz. Her şeyden önce gözaltına alınan kişilerden gelen haberlerden bahsediyorum ancak biliyorsunuz İsrailli bir bakanın yayımladığı videoya bakmak yeterli. Bu video, filodan gözaltına alınan kişilere yapılan aşağılayıcı muameleyi gösteriyor” dedi. İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerden serbest bırakılmayanların hepsinin bırakılması gerektiğini belirten Dujarric, “Hepsi evlerine gönderilmeli ve bu muameleden sorumlu olanlar hesap vermeli” ifadesini kullandı. AA

