BM: İsrail, 2023’te 112 Filistinliyi öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in 2023’ün başından beri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da 112 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan raporda, İsrail güçlerinin 2023’ün başından itibaren öldürdüğü ve yaraladığı Filistinlilerin sayısı hakkında bilgi verildi. İsrail güçlerinin Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da sene başından 29 Mayıs’a kadar 107 Filistinliyi öldürdüğü kaydedilen raporda, 4 bin 229 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Fanatik Yahudi yerleşimcilerin, sene başından itibaren Filistinlilere yönelik 409 saldırı düzenlediği belirtilen raporda, bu saldırılarda 5 Filistinlinin öldürüldüğü, 105 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da 575 Filistinlinin evinin İsrail güçlerince yıkıldığı kaydedildi. AA

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