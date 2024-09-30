BM, İsrail zulmünü durdursun

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’nda konuştu. Endonezya’nın Filistin halkına yönelik adaletsizliğe sessiz kalamayacağını dile getiren Marsudi, bağımsız bir devlete sahip olma konusunda Filistinlilerin yanında olduklarını söyledi.

Marsudi, “Gazze’de 41 binden fazla insan öldürüldü. Batı Şeria ve Lübnan’da durum giderek kötüleşiyor. Bu yeterli değil mi? Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail’in zulmünü durdurmak için ancak tüm Filistinliler yerlerinden edildiğinde, 100 bin Filistinli öldürüldüğünde ya da asıl silahlı çatışma patlak verdiğinde mi harekete geçecek?” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun savaşın devam etmesini istediğini söyleyen Marsudi, İsrail’e, yaptığı zulmü durdurması ve iki devletli çözüm konusunda baskı yapılması gerektiğini vurguladı. Marsudi, BM üyelerinin büyük çoğunluğunun iki devletli çözümü desteklediğini dile getirdi ve ülkeleri, Filistin devletini tanımaya çağırdı. AA

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