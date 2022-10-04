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4 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

BM: İsviçre'de sistematik ırkçılık sorunu var

04 Ekim 2022, Salı 09:36
Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, İsviçre'de Afrika kökenlilere karşı ırkçı muamelenin sistematik bir şekilde sürdüğünü açıkladı.

BM İnsan Hakları Konseyinin 51. oturumunda, Afrika kökenlilere dair uzmanlardan oluşan Araştırma Grubunun raporu sunuldu.

Raporda Afrika kökenlilerin insan hakları durumunun endişe verici olmayı sürdürdüğü belirtilerek, İnsan Hakları Konseyine ev sahipliği yapan İsviçre'de Afrika kökenlilere karşı ayrımcılığın son bulmasına dair yeterli adımlar atılamadığı kaydedildi.

Raporda, parklardaki çocuk oyunlarındaki ırkçı vurgulardan güvenlik güçlerinin şiddetine kadar İsviçre'deki sistematik ve yapısal ırkçılık sorununun çözülemediği belirtildi.

Son yıllarda İsviçre'nin Zürih ve Vaud kentlerinde bazı Afrika kökenli vatandaşların polisin sert müdahalesiyle hayatını kaybetmesi, bazılarının da gözaltı sürecinde kötü muamele görmesi, örnek olarak raporda yer aldı.

Bazı parklarda çocuklara oynatılan "Kim siyah adamdan korkuyor?" oyununun, Afrika kökenli çocuklara karşı ayrımcı bir etki oluşturduğuna da raporda değinildi.

Bugünkü oturumda rapora dair söz alan İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jurg Lauber, ülkede ırkçılık yapıldığına dair rapordaki bulguları kabul ederek, "Bu tür sorunlarla acilen mücadele edilmelidir." dedi.

AA

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