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20 KASIM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

BM: Karanlık bir kavşaktayız

20 Kasım 2024, Çarşamba 00:54
BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Orta Doğu’da kabus yaşandığını belirterek, “Bölge karanlık bir kavşakta” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy başkanlığında üst düzey katılımla “Orta Doğu” konulu oturum düzenlendi. Burada üye ülkeleri bilgilendiren Tor Wennesland, “Bir kabusun içindeyiz. Ortaya çıkan travma ve acı tarif edilemez” diye konuştu.

Bir yılı aşkın süredir süren korkunç ihtilaf ve kan dökülmesinin ardından, “bölgenin karanlık bir kavşakta” olduğunu vurgulayan Wennesland, kış başlarken Gazze’deki insani durumun, özellikle Gazze’nin kuzeyindeki gelişmeler, büyük çapta ve neredeyse tamamen yerinden edilmiş bir nüfus ve yaygın tahribatla birlikte, “uluslararası insancıl hukuka yönelik gözle görülür bir kayıtsızlık içinde felaket boyutuna” ulaştığını söyledi.

Gazze’nin kuzeyinde yerlerinden edilen Filistinliler kış mevsimi başlarken çadırlarda yaşıyor.

Daha büyük bir kaosa sürükleniyor

Wennesland, mevcut koşulların son bir yıldaki en kötü koşullar arasında olduğunu ve iyileşme belirtisi göstermediğini ifade etti. Diğer taraftan işgal altındaki Batı Şeria’nın yıkıcı bir şiddet ve umutsuzluk sarmalında sıkışmış durumda olduğuna dikkati çeken Wennesland, İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasp etmeye devam ettiğini bildirdi. Wennesland, bazı İsrailli bakanların “Batı Şeria’nın resmî ilhakını ve Gazze’de yerleşim birimleri kurmayı açıkça savunduğunu” aktararak, bu dinamiklerin Filistin Yönetimi üzerinde de siyasî bir maliyete neden olduğunu kaydetti. BM Özel Koordinatörü, Gazze’deki gelişmelerin yanı sıra İsrail’in BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik yasaları sonucu Filistin halkına ve Filistin devletine destek sağlayan kurumsal yapının çöküşün eşiğine geldiğini ve bu durumun işgal altındaki Filistin topraklarını daha büyük bir kaosa sürükleyeceği uyarısını yaptı.

AA

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