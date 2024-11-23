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23 KASIM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

BM: Karara saygı duyulmalı

23 Kasım 2024, Cumartesi
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, “Roma Statüsü’ne taraf olan ülkeler, UCM’nin kararlarına saygı gösterme ve bunları yürürlüğe koyma yükümlülüğüne sahiptir ve bu doğrultuda hareket etmelerini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin ardından, “Roma Statüsü’ne taraf olan ülkeler, UCM’nin kararlarına Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin ardından, “Roma Statüsü’ne taraf olan ülkeler, UCM’nin kararlarına saygı gösterme ve bunları yürürlüğe koyma yükümlülüğüne sahiptir ve bu doğrultuda hareket etmelerini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Bunları yürürlüğe koyma yükümlülüğüne sahiptir ve bu doğrultuda hareket etmelerini bekliyoruz” ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emriyle ilgili, “BM Genel Sekreteri, UCM’nin görevine ve bağımsızlığına saygı duyuyor” açıklamasında bulundu.

AA

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