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3 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

BM kararından Filistin memnun

01 Ocak 2023, Pazar 22:37
Filistinliler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nde cuma günü oylanan Uluslararası Adalet Divanı’ndan İsrail’in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçlarıyla ilgili görüş talep edilmesi kararını memnuniyetle karşıladı.

2022, Filistin için en zor yıllardan biri olarak tarihe geçti

 

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Lahey’deki mahkeme Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet gösteren ve devletler arasındaki sorunlarla ilgilenen en yüksek mahkeme olarak kabul ediliyor. Mahkemenin aldığı kararlar bağlayıcı olsa da uygulamak için herhangi bir yetkisi bulunmuyor.

Yine de cuma günkü oylama Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yeni kurulan sağcı hükümeti ve koalisyondaki Batı Şeria’nın İsrail’e katılmasını savunan aşırı sağ partileri için zorlayıcı bir unsur olacak.

Haber Merkezi

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AA

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