BM kuruluşlarından Filistinliler için yardım çağrısı

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşlar, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilerin acil insani ihtiyaçlarının karşılanması çağrısında bulundu.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Operasyonları Direktörü Thomas White ve BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, Gazze Şeridi’ndeki Sivil Toplum Kuruluşları Ağı Müdürü Emced eş-Şevva ile Gazze kentinde ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze’deki her 4 Filistinliden 3’ünün UNRWA yardımlarıyla geçinmeye çalıştığını söyleyen White, bölgede artan insani krizle birlikte gıda güvensizliğinin de kötüleştiğini belirtti. UNRWA olarak Gazze Şeridi’ndeki mültecilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası topluma çağrıda bulunan White, bu kapsamda özellikle gıda, eğitim ve sağlık düzeyinde yardıma gereksinim olduğunu vurguladı. AA

Okunma Sayısı: 92

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.