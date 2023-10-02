BM misyonu Karabağ’da

Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kurumlarının temsilcilerinden oluşan misyon, incelemelerde bulunmak üzere Azerbaycan’ın Karabağ bölgesine geldi.

Ermeniler Karabağ’ı boşalttı

BM heyeti Karabağ'a gidecek Ağdam-Hankendi güzergahı ile bölgeye ulaşan misyon, Laçın’daki sınır kontrol noktasında ve Hankendi şehrinde incelemelerde bulundu. BM misyonunun bu ziyareti, bölgeye yaklaşık 30 yıl aranın ardından gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. AA

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