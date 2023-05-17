BM: Mocha Kasırgası'ndan etkilenen Arakanlı mülteciler uluslararası desteğe ihtiyaç duyuyor

BM Uluslararası Göç Örgütü, Mocha Kasırgası'ndan etkilenen Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı kamplarda çok fazla ihtiyaç olduğunu ve gerekli finansmanın temini için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Bangladeş Misyon Şefi Yardımcısı Nihan Erdoğan, Bangladeş ve Myanmar'ı etkisi altına alan Mocha Kasırgası'na ilişkin soruları çevrim içi yanıtladı.

Yerinden edilen çok sayıda Arakanlı mültecinin, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda uzun yıllardır yaşadığını belirten Erdoğan, buradaki yapıların afetlere karşı savunmasız olan bambu ve brandadan yapıldığını söyledi.

Erdoğan, kasırga sonrası hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, IOM'un on binlerce kişinin bu tabii afetten etkilendiğini doğruladığını aktardı.

Nihan Erdoğan, kamplarda kasırga nedeniyle herhangi bir vefatın rapor edilmediğini de kaydetti.

"Dün kamplardaydım ve hasarlı barınaklardan bazılarını kontrol ettim. Ben oradayken bir heyelan yaşadık." diyen Erdoğan, üzerinde durduğu toprak parçasının aşağı inişine şahit olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, "Ülkedeki insani yardım kuruluşları Bangladeş hükümeti ile çok yakın ve koordinasyon içinde çalışıyor. Kasırga için çok fazla hayat kurtaran çalışmalar yapıldı ancak ihtiyaçlar hala ortada." dedi.

Kasırgadan iki ay önce Arakanlı mültecilerin kaldığı kampların büyük bir yangınla sarsıldığını anımsatan Erdoğan, bir veya iki ay sonra "sel ve toprak kaymalarına neden olan muson yağmurlarının başlayacağını vurguladı.

Erdoğan, dolayısıyla Mocha Kasırgası sonrasında kamplarda devam eden çok fazla ihtiyaç olduğuna işaret ederek "Bu noktada gerekli finansmanı sağlamak için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Arakan'daki insani kriz ve Bangladeş'teki ihtiyaç sahipleri için belirlenen "2023 Ortak Müdahale Planı"na bugüne kadar beklenen finansal desteğin sağlanamadığını anımsatan Erdoğan, 876 milyon dolar tutarındaki planın sadece yüzde 17'lik kısmının finanse edildiğini aktardı.

Erdoğan, kamplardaki 1 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu ve plan kapsamında finanse edilen miktarın artması gerektiğini kaydetti.

Kasırgayla ilgili tehlike durumuna da dikkati çeken Erdoğan, "Mocha Kasırgası ile ilgili tehlikenin geçtiğini söylemek isterim ancak kasırga mevsimi devam ediyor. Muson mevsimi de yakında başlamak üzere. Bu yüzden doğadan gelen tehlikeler geçmedi." diye konuştu.

Erdoğan, muson mevsiminde çok fazla yağmur yağdığına, kamplardaki zeminin heyelan veya sellere sebep olabilecek bu yağmuru tutmak için uygun olmadığına işaret etti.

Kamplardaki mültecilerle dün görüştüğünü kaydeden Erdoğan, "Çocuğu, eşi ve akrabası olmayan bir yaşlı kişi bana 'kaç kez daha barınağımı kaybetmem gerek?' diye sordu. Bu kişi mart ayındaki yangında sığınağını kaybetmişti ve iki gün önce yaşanan kasırgada da yine sığınağını yitirdi." ifadelerini kullandı.

21 binden fazla kişi ve 4 binden fazla aile etkilendi

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Mocha Kasırgası'ndan Bangladeş'teki mülteci kamplarının ciddi etkilendiğini açıklamıştı.

Kasırga nedeniyle Arakanlı mültecilerin kaldığı kamplarda 21 binden fazla kişi ile 4 binden fazla ailenin etkilendiğini belirten BMMYK, herhangi bir vefatın rapor edilmediğini kaydetmişti.

BMMYK, kamplarda öncelikli olarak barınak, temiz içme suyu ve tıbbi malzemeye ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Mocha Kasırgası

14 Mayıs'ta meydana gelen Mocha Kasırgası'nın ardından arama kurtarma çalışmaları sırasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Şiddetli yağmur ve sele yol açan 5. kategori olarak belirlenen Mocha Kasırgası nedeniyle ülkenin batı kıyısındaki Arakan eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti.

Bangladeş ve Myanmar'da kasırga nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişi tahliye edilmişti.

Tahliyeler devam ederken halka, sahil bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

Bangladeş'te de tahliye edilen kişi sayısının 700 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Myanmar'da 2008'deki Nargis Kasırgası'nda 135 bin kişi ölmüştü.