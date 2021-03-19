BM: Myanmar'da ordunun devam eden acımasız şiddetini kuvvetle kınıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar İnsani İşler Koordinatörü Andrew Kirkwood, Myanmar’dan çevrimiçi katıldığı BM Genel Merkezindeki basın toplantısında ülkedeki son durum hakkında bilgi verdi. Diğer yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, Myanmar'da ordunun devam eden acımasız şiddetini kuvvetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Kirkwood, "Son yedi haftada darbe karşıtı barışçıl gösterilerde en az 211 kişi öldü, bu sayı çok daha fazla olabilir. Bunların 15’i çocuk ve hepsi keskin nişancılar tarafından başlarından vuruldu." diye konuştu.

Gösterilerde şimdiye kadar en az 2 bin 400 kişinin gözaltına alındığını bildiren Kirkwood, bu kişilerin çoğundan haber alınamadığını ve "gözaltındakilere cinsel şiddet uygulandığı" yönünde raporlar olduğunu kaydetti.

Kirkwood, Arakanlı Müslümanların son durumu hakkındaki bir soruya da "Onların Arakan’daki durumu hakkında çok endişeliyiz. Özellikle orada karşılaştıkları zorlukları artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında koşullarının iyileşmediği kesin." cevabını verdi.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP), dün yayımladığı raporda, Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısının 217'ye yükseldiğini bildirmişti.

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'Ordunun devam eden acımasız şiddetini kuvvetle kınıyoruz'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, Myanmar'da ordunun devam eden acımasız şiddetini kuvvetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Myanmar'da barışçıl göstericilerin öldürülmesi ve gazeteciler de dahil olmak üzere keyfi tutuklamaların kesinlikle kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, ordunun temel insan hakları ihlallerini sona erdirme ve demokrasi yoluna geri dönme çağrılarına meydan okuduğu kaydedildi.

Açıklamada, BM'nin Myanmar halkının yanında olduğu vurgulanarak, "Sert ve birlik içinde bir uluslararası müdahaleye acilen ihtiyaç duyulmaktadır." ifadesine yer verildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle ülkede başlattıkları geniş katılımlı gösterilere devam ederken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.