BM: Nefret söylemi tsunami gibi büyüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19, kim olduğumuz, nerede yaşadığımız ya da neye inandığımıza bakmıyor, ama nefret, yabancı düşmanlığı, tsunami gibi yayılmaya devam ediyor.’’ dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ayrım yapmamasına rağmen, toplumlar arasında nefret söylemi ve yabancı düşmanlığını arttırdığı uyarısında bulundu. Guterres, yayımladığı video mesajında, “Kovid-19, kim olduğumuz, nerede yaşadığımız ya da neye inandığımıza bakmıyor, ama nefret, yabancı düşmanlığı, günah keçisi yapma ve korku tellâllığı, tsunami gibi yayılmaya devam ediyor.’’ şeklinde konuştu. Göçmen ve mültecilere virüs kaynağı gibi bakılıyor Koronavirüs dolayısıyla online ortamlarda ve sokaklarda yabancı düşmanlığının, antisemitik komplo teorilerinin ve Müslümanlara karşı saldırıların arttığına dikkati çeken Guterres, göçmen ve mültecilere ise virüsün kaynağı gibi davranıldığını ve tedaviden mahrum bırakıldıklarını ifade etti. Gazetecilerin, sağlık çalışanlarının ve insan hakları aktivistlerinin ise hedef gösterildiğini belirten Guterres, ‘’Nefret virüsüne karşı toplumlarımızın bağışıklığını güçlendirmeliyiz.’’ diye konuştu. Siyasetçilere ve liderlere toplumlarının her kesimiyle dayanışma içinde olmaları çağrısında bulunan Guterres, sosyal medya şirketlerini ise ırkçı, kadın düşmanı ve diğer zararlı tüm içerikleri bu online platformlardan kaldırmaya dâvet etti. AA

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