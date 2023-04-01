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1 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

BM: Nükleer silah kullanılma riskinin en yüksek olduğu dönemdeyiz

01 Nisan 2023, Cumartesi 11:24
Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, "Soğuk Savaş'tan bu yana nükleer silah kullanılma riskinin en yüksek olduğu dönemdeyiz." dedi.

'Nükleer silahların artması ciddi bir endişe konusu'

 

Nakamitsu, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güvenliğe Yönelik Tehditler" başlıklı oturumda konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini duyurduğunu anımsatan Nakamitsu, tüm üye ülkelerin gerginliği artıracak ya da hataya yol açacak adımlardan kaçınması gerektiğini dile getirdi.

Nakamitsu, taraf ülkelerin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşmasının (NPT) yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerek söz konusu yükümlülükler sayesinde nükleer silah kullanımı ve yaygınlaşmasının engellediğini belirtti.

Nakamitsu, "Soğuk Savaş'tan bu yana nükleer silah kullanılma riskinin en yüksek olduğu dönemdeyiz. Ukrayna'daki savaş bu riskin en vahim örneği." uyarısında bulundu.

ABD Daimi Temsilciliği adına söz alan Büyükelçi Robert Wood ise Putin'in bu kararının "Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli davranışlarının" arttığını gösterdiğini, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na aykırı olduğunu söyledi.

Rusya'nın meşru zemini bulunmayan "Ukrayna savaşı" çerçevesinde gerginliği artırmaya çalıştığını savunan Wood, ABD'nin Rusya'ya Ukrayna topraklarından çekilme çağrısını yineledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Batı dünyasının Rusya'yı haksız yere suçlayarak "tüm kötülüklerden" sorumlu tutmaya çalıştığını savundu.

Ülkesinin barış ve güvenliği tehdit etmediğini savunan Nebenzia, hiçbir yükümlülüğü ihlal etmeden Belarus ile olan işbirliklerini artırdıklarını söyledi.

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya ise Rusya'nın tüm nükleer silahsızlanma mimarisini altüst etmeye hazır olduğunu savundu.

Kyslytsya, Rusya'nın BM Şartı ve uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerine yerine getirmek yerine "dünyayı nükleer kıyamete" sürüklemeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya'dan Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." ifadesini kullanmıştı.

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın bu kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da BM Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplanması talebinde bulunmuştu.

AA

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