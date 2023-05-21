BM: Nükleer silahsız mümkün

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G7 Zirvesi’nin “nükleer silahsız bir dünya” temasını gerçekleştirmenin, “mümkün” olduğunu belirtti.

Guterres, G7 Liderler Zirvesi için bulunduğu Japonya’nın Hiroşima kentinde Kyodo News ajansına değerlendirmelerde bulundu. 6 Ağustos 1945’te dünyanın ilk atom bombasına maruz kalan şehirde bulunmanın “duygusal” olduğunu söyleyen Guterres, G7 ülkeleri ile Çin arasında iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma konusunda “aktif diyalog ve işbirliği” çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Guterres, G7 Zirvesi’nin “nükleer silahsız bir dünya” temasını gerçekleştirmenin, mümkün olduğunu vurguladı. AA

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