BM okulları suç işlenen alanlara döndü

Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı Birleşmiş Milletlere (BM) ait okulların İsrail saldırıları nedeniyle sivillere karşı vahşi suçların işlendiği alanlara dönüştüğü bildirildi.

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin okullarda işlediği suçlara ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, İsrail güçlerinin, çoğunluğu Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait ve BM logosu bulunan barınma merkezlerini savaşın başladığı ilk günden beri hedef haline getirdiği kaydedildi. AA

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