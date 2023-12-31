BM: Orta Doğu’daki durum alarm verici

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’deki durumun kötüleştiğine dikkati çekerek, “Orta Doğu’daki durum alarm verici.” açıklamasında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), acil İsrail-Filistin oturumu düzenlendi. Burada bir konuşma yapan BM Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, barışçıl bir gelecek için tek çözümün, siyasi yolun tekrar inşa edilmesi olduğunu söyledi. Khiari, Gazze’deki durumun kötüleşmeye devam ettiğini belirterek, “Orta Doğu’daki durum alarm verici.” dedi. İşgal altındaki Batı Şeria’da da gerginliğin arttığına dikkati çeken Khiari, “Son haftalarda, İkinci İntifada’nın ardından en yoğun İsrail operasyonlarına tanıklık edildi.” ifadesini kullandı. Khiari, yerleşimci şiddetinin de artarak devam ettiğini ve endişe verici olduğunu kaydetti. AA

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