BM, Rusya’yı kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği referandumların “hiçbir yasal değeri” olmadığını söyleyerek “bu bölgelerin ilhakına yönelik karar” dolayısıyla Rusya’yı kınadı.

Guterres, BM Genel Merkezi’nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhakına yönelik herhangi bir kararın yasal bir değeri yok ve kınanmayı hak ediyor.” dedi. Kararın kabul edilemez olduğunun altını çizen Guterres, “Karar, uluslararası toplumun savunduğu her şeye karşı duruyor. Bu tehlikeli bir gerginlik tırmanışı. Modern dünyada yeri olmayan bir karar. Kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

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