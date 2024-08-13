BM: Sabah namazı kılıyorlardı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER RAPORUNDA, İSRAİL’İN HAFTA SONU BİNLERCE SİVİLİN SIĞINDIĞI ET-TABİİN ADLI OKULA DÜZENLEDİĞİ SALDIRI ESNASINDA “İNSANLARIN SABAH NAMAZI KILDIĞI” BELİRTİLDİ.

Birleşmiş Miller (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) raporunda, İsrail’in hafta sonu, binlerce sivilin sığındığı bir okula düzenlediği saldırı esnasında “insanların sabah namazı kıldığı” vurgulandı. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, İsrail’in 100 Filistinliyi katlettiği okul saldırısıyla ilgili OCHA raporunu gazetecilere okudu. Haq, İsrail’in 10 Ağustos’ta Et-Tabiin isimli okula yaptığı saldırıyla ilgili, “Saldırı sırasında okul bir sığınağa dönüşmüş durumdaydı. Bildirildiğine göre yüzlerce yerinden edilmiş aileye ev sahipliği yapıyordu ve insanlar okulun dua salonunda sabah namazını kılıyordu.” dedi. AA

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