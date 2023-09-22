BM sistemi reform edilmeli

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin, başta veto hakkı olmak üzere temsiliyet eksikliği ve bölgesel örgütlerin artan rolüyle ilgili reforme edilmesi gerektiğini söyledi.

Michel, BM 78. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Mevcut haliyle veto hakkı, istismara açıktır. BM Güvenlik Konseyini güçsüz kılıyor. Konseyin daimi üyelerinden biri, Şartımızı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal edebilir. Kendisine yönelik yaptırımları veto etme hakkına sahip olması ise daha da şok edici. Bugün BM sistemi çıkmaza girmiş durumda ve düşmanca güçler tarafından engelleniyor. Çok taraflı işbirliğini yeniden rayına oturtmalıyız.” dedi.

BM Güvenlik Konseyinin mevcut dünya düzenini yansıtmadığını belirten Michel, birçok bölgenin hiç temsil edilmediğine dikkati çekti. Michel, “Güvenlik Konseyinin temsiliyet eksikliği meşruiyetine zarar veriyor.” diye konuştu.