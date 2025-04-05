BM sorumluluk almalı

Cezayir’in BM Daimî Temsilcisi Amar Bendjama, Filistin halkının toplu cezalandırmaya maruz kaldığını, bunun da savaş suçu olduğunu vurguladı.

15 insanî yardım ve sağlık çalışanının şehit edilmesinin ardından BMGK’nın acil toplanmasını talep ettiklerini aktaran Bendjama, “Konseyin açık ve güçlü bir şekilde konuşması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm sorumluluklarını üstlenmeli ve kararlarının uygulanmasını sağlamalı. Aksi hâlde, kalan otorite ve meşruiyetini de kaybedecek” uyarısında bulundu. Bendjama Gazze halkının tahayyül edilemeyecek zorluklarla mücadele ettiğini belirterek, İsrail’in saldırıları sonucu en fazla çocuk, insanî yardım çalışanı, gazeteci ve sağlık çalışanının Gazze’de öldürüldüğünü bildirdi. 400 insanî yardım çalışanı, 209 gazeteci, bin 60 sağlık çalışanı ve 17 bin çocuğun öldürüldüğünü belirten Bendjama, İsrail’in her gün ortalama 103 Filistinliyi öldürdüğünü dünyanın da pasif bir şekilde soykırımı izlemeye devam ettiğini dile getirdi. AA

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